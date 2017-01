Cristiano Ronaldo pelo sétimo ano na equipa ideal do L'Équipe

Quatro futebolistas do Real Madrid, entre os quais o português Cristiano Ronaldo, e três do FC Barcelona figuram na equipa ideal de 2016 do jornal diário francês L'Équipe.



Além do 'capitão' da seleção portuguesa, integram a equipa ideal do L'Équipe o espanhol Sérgio Ramos, o croata Luka Modric e o brasileiro Marcelo, todos do Real Madrid. O FC Barcelona, atual campeão espanhol, 'empresta' à equipa ideal do jornal francês o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luiz Suarez e o brasileiro Daniel Alves, que no verão trocou os catalães pelos italianos da Juventus. A pentacampeã italiana fornece também dois jogadores à equipa ideal do L'Équipe: o guarda-redes Gianluigi Buffon e o defesa Leonardo Bonucci. Completam a equipa ideal, os franceses Antoine Griezmann, que alinha no Atlético de Madrid, e N´Golo Kanté, que depois de ter sido campeão inglês pelo Leicester se transferiu para o Chelsea. Este é o sétimo ano que Cristiano Ronaldo - que em 2016 se sagrou campeão europeu por Portugal, conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes -- é escolhido pelos jornalistas do L'Équipe. O extremo português foi o jogador do 'onze' que mais pontos recebeu (408), seguido de Griezmann (405) e de Suárez (387). A 12 de dezembro, Cristiano Ronaldo conquistou pela quarta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o terceiro troféu nos últimos quatro anos. O português está nomeado para melhor jogador FIFA2016, cujo vencedor vai ser anunciado a 09 de janeiro.