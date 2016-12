Cristiano Ronaldo pede para crianças sírias não perderem a esperança

O futebolista português Cristiano Ronaldo pediu hoje para as crianças sírias não perderem a esperança, considerando-as "verdadeiros heróis", depois de contribuir com um "donativo generoso" para a organização 'Save the Children'.



“Enquanto a crise na Síria continua a deteriorar-se, o melhor futebolista de 2016, Cristiano Ronaldo, ofereceu hoje uma mensagem de esperança às crianças da Síria. Ronaldo, embaixador da ‘Save the Children’ desde 2013, disse-lhes, à entrada para o sexto ano de guerra, que são ‘verdadeiros heróis’ e entregou um donativo generoso para providenciar ajuda imediata na salvação de vidas e famílias na Síria”, lê-se no comunicado da organização. A ‘Save the Children’ acrescenta que esta verba, cujo montante não foi revelado, vai ser empregue em comida, roupa, cuidados médicos de emergência e apoio psicossocial a crianças e famílias vulneráveis, que têm vivido durante anos cerceadas e sob constantes bombardeamentos. “Isto é para as crianças da Síria. Sabemos que têm sofrido imenso. Eu sou um jogador famoso, mas vocês são os verdadeiros heróis. Não percam a esperança. O mundo está convosco. Nós preocupamo-nos convosco. Eu estou convosco”, afirmou o ‘capitão’ da seleção portuguesa, numa mensagem partilhada nas suas redes sociais. O diretor da organização para o noroeste da Síria, Nick Finney, recordou as ações de solidariedade já realizadas em Aleppo, realçando que os milhares de famílias em fuga desta zona necessitam urgentemente de ajuda. “A generosa doação de Cristiano Ronaldo vai ajudar-nos a apoiar as crianças de Aleppo e da Síria, que sofreram coisas que as crianças nunca deviam ter de viver. Estamos tremendamente agradecidos por este apoio. O Ronaldo não é apenas um dos desportistas mais emblemáticos do mundo, mas também num foco de esperança para milhões de meninos e meninas em todo o mundo e a esperança é algo de que as crianças da Síria precisam agora, mais do que nunca”, realçou Finney, recordando a imagem de um menino refugiado sírio de cinco anos partilhada por Ronaldo, em março último. Além do donativo e das palavras, Ronaldo convidou ainda os seus cerca de 250 milhões de seguidores a partilharem mensagens de esperança, através da ‘hashtag’ #Syria.