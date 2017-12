Cristiano Ronaldo novamente desportista europeu do ano para agências de notícias

Nesta 60.ª edição da votação, realizada no âmbito da European Press Association (EPA), o avançado do Real Madrid e capitão da seleção portuguesa impôs-se ao britânico Lewis Hamilton, que conquistou pela quarta vez o título mundial de Fórmula 1, e ao suíço Roger Federer, campeão no Open da Austrália e em Wimbledon.

Ronaldo conquistou em 2017 a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, as Supertaças Europeia e espanhola e o Mundial de clubes, assim como a sua quinta Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.

Em 2016, além de ter sido o primeiro futebolista, Ronaldo foi também o primeiro português a vencer esta eleição, na qual participou a agência Lusa, na altura superando o tenista britânico Andy Murray e à nadadora húngara Katinka Hosszu, segundo e terceira classificados, respetivamente.

Antes, no historial desta distinção, atribuída desde 1958, Ronaldo já tinha sido quarto, em 2013 e 2014, e quinto, em 2015, enquanto Hamilton foi eleito o melhor do ano em 2014 e Federer em 2004, 2005 – em igualdade com a saltadora russa Yelena Isinbayeva, 2006, 2007 e 2009.

Lista dos 20 mais votados:

1. Cristiano Ronaldo (Por), Futebol 159 pontos.

2. Lewis Hamilton (GB), Fórmula 1 143.

3. Roger Federer (Sui), Ténis 124.

4. Rafael Nadal (Esp), Ténis 113.

5. Sarah Sjoestroem (Sue), Natação 75.

6. Marcel Hirscher (Aut), Esqui aplino 68.

7. Laura Dahlmeier (Ale), Biatlo 51.

Mo Farah (GB), Atletismo 51.

9. Chris Froome (GB), Ciclismo 50.

10. Ekaterini Stefanidi (Gre), Atletismo 41.

11. Katinka Hosszu (Hun), Natação 34.

12. Goran Dragic (Slo), Basquetebol 32.

13. Simona Halep (Rom), Ténis 31.

14. Martin Fourcade (Fra), Biatlo 29.

Maria Lasickiene (Rus), Atletimo 29.

16. Stefan Kraft (Aut), Esqui nórdico 27.

17. Teddy Riner (Fra), Judo 26.

18. Marit Bjoergen (Nor), Esqui nórdico 23

19. Peter Sagan (Slo), Ciclismo 22.

20. Anthony Yoshua (GB), Boxe 19.

Johannes Vetter (Ale), Atletismo 19.