Cristiano Ronaldo integra treino do Real Madrid sem limitações

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo integrou esta sexta-feira sem limitações a última sessão de preparação do Real Madrid para o jogo com o Levante, na 22.ª jornada da I Liga espanhola.

Depois de ter falhado os treinos de quarta e quinta-feira, com queixas num gémeo, que o obrigaram a trabalho específico, Cristiano Ronaldo juntou-se aos também recuperados Sergio Ramos e Raphael Varane no leque de opções do treinador Zinedine Zidane.

No período do treino aberto à comunicação social, Cristiano Ronaldo esteve muito ativo e deu a entender estar completamente recuperado para poder continuar, frente ao Levante, a sua melhor série goleadora da época, com quatro golos em dois jogos.

O Real Madrid, com uma época dececionante no que respeita à Liga, dado que está a 19 pontos do líder FC Barcelona, terminou a preparação da segunda visita consecutiva a Valência, depois de sábado terem vencido no Mestalla (1-4), com uma sessão em que Zidane intensificou a carga de trabalho.

Com o título espanhol a ser, cada vez mais, uma miragem, a Liga dos Campeões que os ‘merengues’ venceram nas duas últimas épocas ganha corpo como a ‘salvação’ da época.

O Real Madrid terá difícil teste nos oitavos de final, defrontando o Paris Saint-Germain, numa eliminatória com jogos agendados para 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, e 06 de março, no Parque dos Príncipes.