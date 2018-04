Cristiano Ronaldo diz que ser aplaudido por adeptos da Juventus foi fantástico

“[Ser aplaudido pelos adeptos da Juventus] Foi apenas excelente. Nunca tinha acontecido na minha carreira”, referiu o português, em declarações ao site da UEFA.

Na reedição da final de 2017, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo, com dois golos, o segundo de pontapé de bicicleta, que fez com que muitos adeptos da Juventus o aplaudissem, além de ter assistido Marcelo para o terceiro golo do triunfo dos ‘merengues’ por 3-0 em Turim.

“Grande golo. O que posso dizer? Fantástico. Não esperava marcar aquele golo, mas vamos falar do jogo. Penso que o jogo foi incrível. Marcámos três golos à Juventus, uma grande equipa. Jogámos bem e, como é óbvio, estou feliz. Ajudei a equipa, marquei dois golos, foi uma grande noite”, assumiu.