Cristiano Ronaldo deve receber a Bola de Ouro pela quinta vez

Cristiano Ronaldo é o principal candidato a receber hoje a Bola de Ouro de 2017, prémio para o melhor futebolista do ano, que poderá ser arrecadado pelo português pela quinta vez, a quarta nos últimos cinco anos.

O anúncio oficial do vencedor do prémio da revista francesa France Football é feito hoje, e Cristiano Ronaldo, que conquistou em 2017 a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, a Supertaça europeia e a Supertaça espanhola pelo Real Madrid, deverá igualar os cinco troféus do argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).

O ‘capitão’ da seleção lusa, eleito recentemente o ‘The Best’ da FIFA e também o melhor da UEFA, para a época 2016/17, já ganhou a Bola de Ouro em 2008, 2013, 2014 e 2016, das quais as três últimas atribuídas em conjunto pela France Football e a FIFA.

A revista gaulesa fará o anuncio oficial do vencedor da 62.ª edição do galardão pelas 19:45 locais (18:45 em Lisboa), numa cerimónia no canal L’Equipe, que terá como anfitrião o ex-internacional francês David Ginola.

A partir das 16:00 locais (15:00 em Lisboa), a France Football começará a revelar a classificação dos 30 finalistas, que, além de Cristiano Ronaldo, não inclui mais nenhum jogador português.

O jogador do Real Madrid, clube que anuncia há vários dias uma emissão especial sobre o evento, não foi o único português a vencer o prémio, também já conquistado por Eusébio (1965) e Figo (2000).

Futre, em 1987, e o luso-brasileiro Deco, em 2004, ficaram no segundo lugar, respetivamente atrás do holandês Ruud Gullit e do ucraniano Andrei Shevchenko.