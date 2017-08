Cristiano Ronaldo candidato a melhor futebolista mundial da época

Ronaldo, de 32 anos, que já foi designado melhor jogador mundial em 2008, 2013, 2014 e 2016, é o principal favorito a vencer de novo o troféu, devido à influência que teve na conquista dos títulos espanhol e europeu por parte do Real Madrid.

Entre os candidatos ao prémio de melhor treinador mundial do ano há dois técnicos portugueses: José Mourinho, que venceu a Supertaça inglesa, a Taça da Liga inglesa e a Liga Europa pelo Manchester United, e Leonardo Jardim, campeão francês no comando do Mónaco.

Além dos troféus que ergueu no Real Madrid na época passada, Ronaldo também ajudou a seleção portuguesa a terminar no terceiro lugar na Taça das Confederações, um ano depois de se ter sagrado campeão europeu, o primeiro grande título internacional conquistado por Portugal.

Caso confirme o favoritismo, Ronaldo igualará o número de galardões do rival argentino Lionel Messi, avançado do FC Barcelona -- que também está presente na lista de 24 candidatos -, designado melhor futebolista mundial em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

O Real Madrid é o clube mais representado na lista divulgada pela FIFA, com sete jogadores, pois, além de Ronaldo, estão selecionados também o alemão Toni Kroos, o brasileiro Marcelo, o croata Luka Modric, o costa-riquenho Keylor Navas e os espanhóis Daniel Carvajal e Sergio Ramos.

O rival FC Barcelona, mesmo tendo apenas vencido a Taça do Rei de Espanha, é o segundo clube com mais jogadores: Messi tem a companhia do espanhol Andrés Iniesta, do uruguaio Luis Suárez e do brasileiro Neymar, que se transferiu neste defeso para o Paris Saint-Germain.

Nos treinadores, francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, é o principal candidato a vencer o prémio, depois de ter levado o clube madrileno -- no qual alinharam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão - à conquista do título espanhol e europeu.

Apesar de ter terminado o campeonato inglês num modesto sexto lugar, José Mourinho terminou a época com três troféus conquistados no comando do Manchester United: Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Liga Europa.

Leonardo Jardim liderou o Mónaco na conquista do título francês, que escapava ao clube monegasco há 17 anos, tendo ainda atingido as meias-finais da Liga dos Campeões, fase em que foi eliminado pela Juventus, que também integra a lista do organismo regulador do futebol mundial.

Lista de 24 futebolistas nomeados:

Leonardo Bonucci, Ita (Juventus)

Gianluigi Buffon, Ita (Juventus)

Paulo Dybala, Arg (Juventus)

Daniel Carvajal, Esp (Real Madrid)

CRISTIANO RONALDO, POR (REAL MADRID)

Toni Kroos, Ale (Real Madrid)

Luka Modric, Cro (Real Madrid)

Marcelo, Bra (Real Madrid)

Keylor Navas, Crc (Real Madrid)

Sergio Ramos, Esp (Real Madrid)

Antoine Griezmann, Fra (Atlético Madrid)

Eden Hazard, Bel (Chelsea)

N'Golo Kanté, Fra (Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic, Sue (sem clube/Manchester United)

Andrés Iniesta, Esp (FC Barcelona)

Lionel Messi, Arg (FC Barcelona)

Neymar, Bra (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Luis Suárez, Uru (FC Barcelona)

Harry Kane, Ing (Tottenham)

Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique)

Manuel Neuer, Ale (Bayern Munique)

Arturo Vidal, Chi (Bayern Munique)

Alexis Sánchez, Chi (Arsenal)

Pierre Aubameyang, Gab (Borussia Dortmund)