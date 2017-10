Crianças da Ribeira Grande revivem tradições do pão-por-Deus

A Câmara da Ribeira Grande, através do Museu Municipal, desenvolveu durante esta semana um conjunto de atividades alusivas à tradição do pão-por-Deus, iniciativa levada a efeito em parceria com a creche e jardim-de-infância do Centro de Bem-Estar Jacinto Ferreira Cabido e com a turma finalista do curso vocacional da escola secundária da Ribeira Grande.

De acordo com nota da câmara municipal, as atividades envolveram um sketch de teatro de fantoches encenado pelos alunos da escola secundária alusivo à história do pão-por-Deus, a que se seguiu a pintura de uma cesta por parte das crianças e a confeção de biscoitos tradicionais, desde o amassar à cozedura em forno de lenha.

No final foram colocados alguns biscoitos nas cestas como forma de manter a tradição secular do pão-por-Deus. As atividades terminaram com uma visita ao edifício dos Paços do Concelho onde o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, mantendo a tradição, fez a distribuição do pão-por-Deus a todas as crianças que participaram nesta atividade.