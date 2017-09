Criança de três anos fere outras duas a tiro em centro de dia nos EUA

Uma criança de cerca de três anos feriu acidentalmente a tiro outras duas num centro de dia dos subúrbios da cidade de Detroit, no estado norte-americano do Michigan, indicou a polícia local.

O comandante da polícia de Dearborn, Ronald Haddad, disse que uma investigação preliminar determinou que havia uma arma guardada nas instalações do centro de dia e que a criança “teve acesso à pistola e disparou” na manhã de quarta-feira.

Hoje, a polícia precisou que as duas crianças de três anos baleadas se encontram hospitalizadas em estado grave, mas estável.

Várias outras crianças que se encontravam no centro de dia no momento dos disparos foram levadas para a esquadra da polícia, onde aguardaram que os pais as fossem buscar.

Ninguém foi, até agora, acusado, tendo a polícia indicado que os investigadores vão reunir-se com os procuradores do Ministério Público para decidir se alguma acusação formal será feita.