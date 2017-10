Crescimento na hotelaria mantém desaceleração em agosto

De acordo com os dados sobre a atividade turística de agosto, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o mercado interno cresceu ligeiramente nas dormidas (0,5% face aos 3,7% em julho), enquanto os mercados externos registaram um aumento de 4,6% (5,2% no mês anterior).

O mercado interno contribuiu com 2,6 milhões de dormidas, que representaram um ligeiro crescimento de 0,5% (3,7% em julho) e os mercados externos desaceleraram para um crescimento de 4,6% (após 5,2% em julho), atingindo 5,2 milhões de dormidas.

No acumulado dos oito primeiros oito meses do ano, o mercado interno registou 11,2 milhões de dormidas (3,4%) enquanto os mercados externos geraram 28,8 milhões de dormidas (9,1%).

A estada média (3,2 noites) decresceu 1,3% e a taxa de ocupação-cama (74,8%) aumentou 0,3 pontos percentuais.

Os proveitos totais também desaceleraram ligeiramente para um crescimento de 12,3% (13,1% em julho) e atingiram 502,8 milhões de euros.

Os proveitos de aposento atingiram, por sua vez, os 393 milhões de euros e também desaceleraram, crescendo 13,2%, face a 15,2% em julho.

Entre os principais mercados emissores, o INE destaca o "crescimento expressivo" do mercado norte-americano (43,6% em agosto e 32,2% no acumulado desde o início do ano).

O principal mercado, o britânico (que representa 22,1% das dormidas de não residentes), registou um crescimento de 1,2% em agosto, tendo no conjunto dos primeiros oito meses do ano crescido 3,4%.

O mercado espanhol manteve-se como o segundo maior mercado em agosto (15,7% do total), apesar de ter recuado pelo segundo mês consecutivo (-5,7% em agosto e -4,9% em julho). No período de janeiro a agosto este mercado cresceu 0,3%.

As dormidas de hóspedes alemães (10% do total) registaram aumentos de 3,6% em agosto e 8,3% nos primeiros oito meses do ano e o mercado francês manteve a tendência decrescente dos últimos meses (-5,9% em agosto) e recuou 0,3% desde o início do ano, refere o INE.

Entre os principais países, destaque ainda para o crescimento dos mercados sueco (30,6%) e brasileiro (30,1%) em agosto.

Em termos regionais, em agosto, observaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões, com destaque para a os Açores (15,8%), Alentejo (6,4%) e Centro (6,2%).

Segundo os dados do INE, as dormidas concentraram-se principalmente no Algarve (peso de 39,3%) e Área Metropolitana de Lisboa (20,5%).

Neste mês houve um incremento total de 244,4 mil dormidas (face a igual mês do ano anterior), do qual 24,4% foi gerado pelo acréscimo de dormidas no Algarve (59,7 mil dormidas adicionais) e 19,8% pelo acréscimo verificado no Centro (com 48,4 mil dormidas adicionais), refere.

No período de janeiro a agosto, acrescenta, todas as regiões apresentaram crescimentos, com realce para as evoluções dos Açores (17,8%) e Centro (13,1%).