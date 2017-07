Crescimento do turismo em Portugal deve-se a mudança no paradigma da oferta

O primeiro-ministro atribuiu o crescimento dos números do turismo em Portugal a uma mudança no paradigma da oferta turística, recusando que o fenómeno seja de origem conjuntural, devido à insegurança noutros destinos turísticos concorrentes.



"Se o que está a crescer mais não é o turismo de sol e praia e, mesmo no Algarve, é o turismo na época baixa, significa que está a crescer porque está a melhorar de qualidade, a diversificar a sua oferta e é isso que garante que este crescimento não é meramente conjuntural, mas corresponde a uma mudança do paradigma da oferta turística nacional", afirmou.

António Costa, que falava durante a cerimónia de inauguração da obra de ampliação do terminal do aeroporto de Faro, observou que o turismo nacional tem crescido mais nas regiões cuja oferta não assenta tradicionalmente no sol e praia, mas sim nas zonas urbanas e também no segmento do turismo de natureza, que têm sido "o maior motor do crescimento" turístico.

O primeiro-ministro salientou que, no primeiro semestre deste ano, houve um crescimento de 20% dos passageiros que voaram com destino aos aeroportos nacionais, fator que pode ser explicado pela existência de 66 novas operações aeroportuárias, desde o início do ano.

Só no Algarve, observou, houve um aumento de 18,5% de passageiros entre janeiro e maio, região que, apesar de ser conhecida como um destino de sol e praia, tem registado um crescimento maior do turismo não na época de verão, mas, "pelo contrário, na época baixa".

"Em 2016, dois terços do crescimento do nosso turismo foi feito na época baixa e entre janeiro e maio de 2017 o crescimento do turismo a nível nacional foi de 20%, o crescimento das dormidas foi de 10,4% e também aqui no Algarve a verdade é que entre janeiro e maio as dormidas já cresceram 9,5%", sublinhou.

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, estimou que a ampliação do aeroporto de Faro vai permitir um crescimento de 50% nos próximos anos, o que pode significar "mais um milhão ou milhão e meio de turistas por ano" e a criação de oito mil postos de trabalho diretos e indiretos.

As obras de ampliação e remodelação do aeroporto de Faro, em curso desde 2015, foram hoje inauguradas, mas ainda há trabalhos por concluir na zona das Partidas, que só deverão terminar em agosto.

Com esta expansão, o aeroporto de Faro aumenta a capacidade de embarque e desembarque do terminal de 2.400 para 3.000 pessoas por hora.

A intervenção foi projetada devido à alteração do perfil dos passageiros, que passam cada vez mais tempo nas instalações, fruto do aumento das companhias aéreas ‘low cost’ a operar em Faro, que representam aproximadamente 70% do tráfego total.

Na cerimónia de inauguração da obra de expansão do terminal do aeroporto de Faro estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, o presidente da Vinci, Nicolas Notebaert, e o presidente da comissão executiva da ANA, Carlos Lacerda.