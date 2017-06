Crédito à habitação e empréstimos a sociedades não financeiras voltam a cair em abril

Os empréstimos concedidos pelos bancos a particulares para habitação continuaram a cair em abril (2,6%) em termos homólogos, assim como os concedidos a sociedades não financeiras (2,2%), segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).



Em março, as taxas de variação anual (tva) destes empréstimos tinham sido igualmente negativas, embora ligeiramente inferiores (-2,7% e -2,3%, respetivamente).

No conjunto da área do euro, as tva nos empréstimos a sociedades não financeiras e a particulares (habitação) foram de 1,6% e 3,0%, respetivamente, superiores às tva de 1,7% e 2,9% observadas em março, acrescenta.

De acordo com a nota de informação estatística do BdP hoje publicada, os depósitos de particulares nos bancos residentes, por sua vez, totalizavam os 138 mil milhões de euros no final de abril de 2017, refletindo uma tva mais negativa do que em março (-0,4%).

A evolução nos depósitos de particulares foi influenciada por aplicações em outros instrumentos de poupança, nomeadamente pela subscrição, em abril, de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), destinadas a investidores de retalho.

O BdP divulgou hoje também que, em abril, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras foi de 2,97%, o que representa um acréscimo de 26 pontos base face a março.

“O aumento verificou-se tanto nas operações abaixo de 1 milhão de euros como nas operações acima de 1 milhão de euros, com as taxas a fixarem-se em 3,21% e 2,57%, respetivamente”, refere o BdP.

O volume de novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras em abril foi de 1,913 mil milhões de euros, montante inferior aos 2,591 mil milhões de euros registados em março.

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média foi de 1,72% (1,77% em março), representando um novo mínimo histórico da série.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 7,40% (7,48% em março) e de 4,02% (3,83% em março), respetivamente.

Os volumes de novas operações de empréstimos para habitação, consumo e outros fins totalizaram, respetivamente, 536 milhões, 283 milhões e 136 milhões de euros, acrescenta o BdP.

Em abril de 2017, a taxa de juro média dos novos depósitos, até um ano, de sociedades não financeiras fixou-se em 0,16%, 4 pontos abaixo da observada em março.

No caso dos particulares, o valor médio da taxa foi de 0,27%, o que representa um decréscimo de 2 pontos base face ao ocorrido em março.