CR7 chega aos ‘quartos’ com golos em todos os jogos na Champions

O futebolista português Cristiano Ronaldo chega aos quartos de final da Liga dos Campeões com 12 golos, depois do feito inédito de marcar em todos os jogos da fase de grupos e nos dois dos ‘oitavos’.

O melhor marcador de sempre da prova, com 117 golos – mais um no ‘play-off’ de 2005/2006 pelo Manchester United –, já marca há nove jogos, contando com a final da época passada, sendo que o total dos últimos 13 encontros acende a 22 tentos.

Em 2016/17, O jogador do Real Madrid fechou com cinco golos ao Bayern Munique, nos ‘quartos’, três ao Atlético de Madrid, nas ‘meias’, e dois à Juventus, na final, e, na presente temporada, marcou quatro ao APOEL, três ao Borussia Dortmund e dois ao Tottenham, na fase de grupos, e três ao PSG, nos ‘oitavos’.

Depois de a época passada se ter sagrado melhor marcador da ‘Champions’ – com os 12 golos que já tem na presente - pela quinta vez consecutiva, e sexta da carreira, mais um recorde, Ronaldo começou a presente temporada com um ‘bis’, incluindo um tento de penálti, na receção aos cipriotas do APOEL (3-0).

Na segunda jornada da fase de grupos, o ‘capitão’ da seleção lusa repetiu a dose, agora no reduto dos alemães do Borussia Dortmund (3-1).

Seguiram-se dois resultados negativos frente aos ingleses do Tottenham, um empate caseiro (1-1) e uma clara a derrota em Londres (1-3), mas, mesmo assim, o avançado luso assinou o ‘ponto’, sendo que no Bernabéu marcou de penálti e em Wembley a acabar, já com 0-3.

Ronaldo voltaria aos ‘bis’ ao fechar a goleada dos ‘merengues’ no Chipre (6-0) e fechou o Grupo H com um tento, o segundo, na receção aos alemães (3-2), tornando-se o primeiro jogador a faturar em todos os jogos da fase de grupos.

A série de jogos a faturar prosseguiu nos oitavos de final, frente ao Paris Saint-Germain, com um ‘bis’ no Bernabéu, através de um penálti polémico – a bola parece levantar - e um golo quase ‘sem querer’, e um tento em Paris, na vitória por 2-1.

Com 12 golos, e ainda a possibilidade de ter cinco jogos pela frente, Ronaldo persegue a sétima ‘coroa’ de melhor marcador da prova e tem também em ‘mira’ o recorde de 17 tentos conseguido na temporada 2013/14.

- Os oito jogos de Cristiano Ronaldo na ‘Champions’ 2017/18:

Data Ronda Adversário Utilização Golos

13/09/17 FG/1 APOEL Nicósia, Chp (C), 3-1 90 (T) 2

26/09/17 FG/2 Borussia Dortmund, Ale (F), 3-1 90 (T) 2

17/10/17 FG/3 Tottenham, Ing (C), 1-1 90 (T) 1

01/11/17 FG/4 Tottenham, Ing (F), 1-3 90 (T) 1

21/11/17 FG/5 APOEL Nicósia, Chp (F), 6-0 90 (T) 2

06/12/17 FG/6 Borussia Dortmund, Ale (C), 3-2 90 (T) 1

14/02/18 OF/1 Paris Saint-Germain, Fra (C), 3-1 90 (T) 2

06/03/18 OF/2 Paris Saint-Germain, Fra (F), 2-1 90 (T) 1