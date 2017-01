"Cozinha EconÃ³mica" sob investigaÃ§Ã£o

"Cozinha Económica" sob investigação, é a manchete do Açoriano Oriental. A Secretaria da Solidariedade Social avançou com nova queixa contra a instituição devido a alegados abandono de utente nas instalações do ISSA



Antigo governante critica política do Centro de Artes Contemporâneas, é outro grande destaque de capa. Luiz Fagundes Duarte, ex-secretário regional, numa exposição escrita publicada no ‘facebook’, considera que o Arquipélago não corresponde “em nada” ao que foi pensado O matutino chama à capa ainda a reunião do presidente do Governo Regional com os parceiros sociais e os partidos políticos de preparação das propostas de Plano e Orçamento para este ano. Nove anos de prisão por roubar clientes de prostituta; Descendentes de açorianos entre os mais poderosos; Região vai ter linha SOS ambiente e João César das Neves na conferência do AO, são outros títulos de capa.