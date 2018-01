Cousins consegue 'triplo duplo' histórico na NBA e Bucks despedem Kidd

Num embate que os Pelicans venceram por 132-128, após dois prolongamentos, Cousins tornou-se o primeiro jogador desde do ‘Hall of Famer’ Kareem Abdul-Jabbar, em 1972, a conseguir 40 pontos, 20 ressaltos e 10 assistências num jogo.

O poste do conjunto de Nova Orleães resolveu o encontro no segundo prolongamento, ao conseguir sete pontos, através de um ‘triplo’, um lançamento de dois pontos e dois lances livres a 8,2 segundos do final.

Na formação da casa, que recuperou de uma desvantagem de 17 pontos nos últimos cinco minutos do tempo regulamentar, destaque ainda para os 34 pontos de Anthony Davis.

A ronda de segunda-feira ficou ainda marcada pelo triunfo caseiro dos Milwaukee Bucks sobre os Phoenix Suns (109-105), horas depois de despedirem Jason Kidd, que será substituído até ao final da época pelo adjunto Joe Prunty.

Kidd estava há mais de três anos ao comando dos Bucks, que levou duas vezes aos ‘play-offs’, sendo que, em 2017/18, a equipa de Milwaukee segue também em posição de apuramento, no sétimo lugar da Conferência Este (24 vitórias e 22 derrotas).

Khris Middleton, com 35 pontos, e Malcolm Brogdon, com 32 lideraram os Bucks, que atuaram desfalcados do grego Giannis Antetokounmpo.