Columbus Trail cancelado devido ao falecimento de um atleta

A terceira edição do Columbus Trail, uma organização do Azores Trail Run que está a estava a decorrer hoje na ilha de Santa Maria, foi cancelada pela organização por falecimento de um dos participantes.

De acordo com a organização, trata-se de um atleta de 53 anos, de São Jorge, que foi encontrado inanimado perto da baia de São Lourenço.



"O atleta foi socorrido de imediato pelos bombeiros da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, que realizaram todos os procedimentos de reanimação no local. Após as tentativas de socorro no local, o atleta foi transportado de ambulância para o Centro de Saúde. O óbito foi declarado pelo médico de serviço no Centro de Saúde de Vila do Porto em Santa Maria", declarou à pouco a organização na rede social Facebook.

O atleta, que participava na Columbus Marathon (42 quilómetros), foi encontrado por outros participantes do evento desportivo ao quilómetro 8, muito perto da Baía de São Lourenço, desconhecendo-se para já as causas do óbito. Contudo, a organização assegurar que as mesmas "serão apuradas através dos procedimentos habituais nestas situações"

Todos os atletas, cerca de 250 oriundos de 11 países, foram contactos pela organização que por volta das 12h00 optou pelo cancelamento da prova, entendendo como prioridade nesta fase"dar todo o apoio psicológico e logístico à família e aos companheiros de equipa do participante".

O Columbus Trail, uma organização do Azores Trail Run, é composto por três provas: Columbus Grand Trail (77 quilómetros), Columbus Marathon (42 quilómetros) e Columbus Half Marathon (22 quilómetros).

A prova mariense tem este nome por evocar a passagem do navegador Cristovão Colombo pela ilha de Santa Maria, nos últimos dias do mês fevereiro de 1493, como documentado no diário de bordo do responsável pela descoberta do continente da América do Norte.







Notícia atualizada às 15h45