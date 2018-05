Costa reuniu-se com presidente da FPF para garantir segurança na final da Taça

O primeiro-ministro reuniu-se esta quinta-feira com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para garantir condições de segurança na final da Taça de Portugal, no domingo, no Estádio Nacional, entre Sporting e Desportivo das Aves.

António Costa divulgou esta reunião com Fernando Gomes, na qual também participaram os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa mensagem publicada nas redes sociais Instagram e Twitter, acompanhada de fotografia.

"Estamos a trabalhar em conjunto para garantir que estão criadas as condições de segurança e desportivas para a realização da final da Taça de Portugal no próximo domingo. Lisboa, 17 de maio 2018", lê-se na mensagem.

Fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que o encontro de trabalho se realizou no Terreiro do Paço, onde se encontra instalado provisoriamente o gabinete do primeiro-ministro, enquanto decorrem obras no Palacete de São Bento.