Costa preparou com ministro da Saúde reunião com sindicato de hoje

O primeiro-ministro esteve ao início da noite de ontem, em São Bento, reunido com o ministro da Saúde a preparar uma reunião que Adalberto Campos Fernandes terá hoje com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).





Fonte oficial do executivo disse à agência Lusa que António Costa e o titular da pasta da Saúde estiveram reunidos no final do Conselho de Ministros Extraordinário, que também teve lugar em São Bento e que foi dedicado exclusivamente ao tema das opções estratégicas de Portugal para os quadros comunitários de apoio na próxima década.

Esta reunião entre o líder do executivo e o ministro da Saúde, depois de um dia de greve nacional dos enfermeiros, levou António Costa a cancelar a sua presença, na qualidade de secretário-geral do PS, numa ação de campanha de apoio à reeleição do atual presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo.

Os enfermeiros iniciaram ontem uma greve, marcada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE), que decorrerá até sexta-feira, contra a recusa do Ministério da Saúde em aceitar a proposta de atualização gradual dos salários e de integração da categoria de especialista na carreira.

Estes profissionais reclamam ainda a aplicação do regime das 35 horas semanais de trabalho a todos os enfermeiros.

A Secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação da greve, alegando que o pré-aviso não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.