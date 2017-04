Costa faz visita de 24 horas ao Qatar com agenda dedicada ao investimento externo

O primeiro-ministro, António Costa, efetua a 08 de maio uma visita oficial de 24 horas ao Qatar, tendo como pontos centrais o reforço das relações institucionais bilaterais e a captação de investimento externo.



Fonte oficial do Governo português adiantou à agência Lusa que, durante este dia de visita, António Costa reservará a manhã para encontros de carácter institucional, estando prevista uma audiência com o emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Na parte da tarde, o primeiro-ministro terá reuniões com investidores e empresários de duas câmaras do comércio e estará ainda com um grupo informal de portugueses da "Portuguese Business Network", na sua maioria com atividades nas áreas das novas tecnologias.

"Além das relações institucionais entre os dois países, a preocupação do executivo português passa pela atração de investimento externo. O Qatar é um importante investidor a nível mundial", acentuou fonte do executivo português.

Antes de António Costa, em dezembro de 2013, o então vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, liderou uma missão nacional político-empresarial ao Qatar.

"A visita de António Costa visa desenvolver o quadro de relações entre os dois países, reconhecendo a importância estratégica do Qatar", acrescenta a mesma fonte.