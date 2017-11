Costa destaca estabilidade política e menos burocracia como atrativos para investir em Portugal

Perante uma plateia de 600 investidores internacionais, no discurso de abertura da Venture Summit, evento paralelo à Web Summit, que hoje arranca ao final da tarde em Lisboa, António Costa destacou as principais qualidades e pontos atrativos do país para potenciais investidores, numa intervenção proferida em inglês.

"Portugal é um ótimo sítio para investir. A burocracia está domada e a encolher, há estabilidade política e económica e o ecossistema é próspero", assegurou.

Segundo António Costa, outra das vantagens em Portugal é que o Estado apoia os investidores, nomeadamente através de um fundo de 200 milhões de euros, um programa de coinvestimento para empresas inovadoras que precisam de capital de risco, anunciado há um ano pelo chefe do executivo precisamente na abertura da Venture Summit 2016.

"Deixo-vos com uma mensagem final. Aquilo que dizemos no turismo é ainda mais verdade para os vossos investimentos: não podem passar ao lado de Portugal", apelou.