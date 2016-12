Costa defende que solução para os lesados do BES é vital para confiança na banca

O primeiro-ministro considerou hoje que a solução para os lesados do BES foi "fundamental" para a recuperação da confiança no sistema financeiro e defendeu que prevê a "recuperabilidade" dos créditos, sem riscos para os contribuintes.



António Costa falava aos jornalistas no final do debate quinzenal na Assembleia da República, ponto em que adiantou que o Governo "não ignora" e está a estudar "os casos distintos" dos lesados do Banif e outros também do BES não abrangidos pelo acordo anunciado na segunda-feira.

"Numa sociedade decente, não era aceitável o arrastamento da situação das pessoas [lesados do Banco Espírito Santo], quando é possível resolvê-la já, sem que isso implique riscos para os contribuintes, mas fazendo pagar quem tem efetivamente de pagar", declarou o primeiro-ministro, numa alusão aos responsáveis pelo ex-GES (Grupo Espírito Santo).