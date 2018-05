Costa afirma que “neste momento” há condições de segurança para a final da Taça

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que, "neste momento", o Governo tem informações de que há condições de segurança para realizar a final da Taça de Portugal, entre Sporting e Desportivo das Aves, no domingo, no Estádio Nacional.

António Costa disse que essas informações foram transmitidas ao Governo pelas forças de segurança, pela Federação Portugal de Futebol (FPF) e pelo Sistema de Segurança Interna, mas ressalvou, logo a seguir, que a situação está a ser acompanhada em permanência e admitiu que até à hora do jogo pode ser necessário adotar "outras medidas".

"Vamos acompanhando a par e passo a evolução dos acontecimentos, porque até à hora do jogo as coisas podem alterar-se e ser necessário adotar outras medidas. Neste momento, a avaliação que o conjunto das forças de segurança e que a FPF fazem, assim como as informações que temos do Sistema de Segurança Interna, é que há condições para realizar o jogo", declarou o primeiro-ministro.

António Costa falava aos jornalistas depois de questionado sobre os resultados da reunião de quinta-feira à noite com o presidente da FPF, Fernando Gomes, que se destinou a analisar a existência de condições de segurança na final da Taça de Portugal, no domingo, no Estádio Nacional, entre o Sporting e o Desportivo das Aves.