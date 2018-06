Corvo promove visita guiada dedicada à biodiversidade

O Parque Natural do Corvo, na ilha mais pequena dos Açores, promove um piquenique e uma visita guiada ao Parque da Quinta na quarta-feira para dar a conhecer as espécies endémicas e biodiversidade envolventes no local.

O Governo dos Açores, em parceria com o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Juventude do Corvo, organiza o evento com ponto de encontro no Largo do Ribeirão, sendo que todos os participantes deverão fazer uma inscrição e trazer um lanche para o piquenique, é revelado em nota de imprensa.

O parque açoriano, inserido na Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies de Costa e Caldeirão do Corvo, conta com 48 espécies de plantas endémicas do arquipélago.

A ilha do Corvo, conhecida pela observação de diversas espécies de aves, permite contemplar o Cagarro, o Carajau-Comum, o Painho-da-Madeira e o Pombo-torcaz-dos-Açores, por exemplo.

Situada no grupo ocidental, a ilha do Corvo é a mais pequena do arquipélago açoriano e tem atualmente menos de 500 moradores.