Cortejo dos Reis Magos na Vila Franca do Campo

No próximo sábado, a partir das 20 horas, vai voltar a realizar-se o tradicional Cortejo dos Reis Magos que irá partir da freguesia da Ribeira Seca e terminar na praça do município de Vila Franca do Campo, onde haverá lugar a uma peça que recria o cenário bíblico da visita dos Reis Magos a Herodes e ao Menino Jesus.