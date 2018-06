"Corte de verbas na PAC é inaceitável para a Região" é a manchete do Açoriano Oriental

Os alertas lançados pelo Governo Regional e pela lavoura açoriana sobre as consequências graves que teriam nos Açores os cortes propostos pela Comissão Europeia na Política Agrícola Comum (PAC) estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 2 de junho de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para a Cimeira da Macaronésia e para o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que pede coerência a Bruxelas no tratamento em relação às ultraperiferias.



"A História do novo treinador do Santa Clara" é o destaque do desporto.