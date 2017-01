Corta-mato escolar com cerca de 1740 alunos nas fases de ilha

As fases de ilha do corta-mato escolar, um projeto promovido pelo Governo dos Açores, envolvem a participação de cerca de 1.740 alunos, entre os 9 e os 17 anos, foi hoje anunciado.



Segundo o executivo açoriano, a competição, organizada pela Direção Regional do Desporto, realiza-se até dia 17 nas nove ilhas do arquipélago e conta ainda com a intervenção de 92 professores de 57 estabelecimentos de ensino.

"O corta-mato escolar, que se mantém associado ao ProSucesso [programa de promoção do sucesso escolar] e se realiza pelo 12.º ano consecutivo, visa, entre outros objetivos, aumentar a oferta de atividade física desportiva em meio escolar, e apurar os representantes dos Açores na competição nacional", acrescenta, indicando que a fase regional decorre a 11 de fevereiro, na ilha do Pico.