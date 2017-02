Corso de Carnaval de Ponta Delgada realiza-se no dia 24

O tradicional corso de Carnaval de Ponta Delgada decorre no dia 24 no centro histórico, contando com quase 3700 participantes.



O corso de Carnaval decorre entre as 10h00 e as 12h00, e tem início no Campo São Francisco. Nesta iniciativa participam cinco escolas profissionais, três escolas secundárias, 15 escolas básicas integradas, quatro estabelecimentos de ensino privados, sete instituições particulares de solidariedade social e dez creches, jardins-de- infância e ateliês de tempos livres do concelho.