O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que a Coreia do Norte libertou três prisioneiros norte-americanos, que estão em viagem para a base de Andrews, perto de Washington, na companhia do secretário de Estado, Mike Pompeo.

Em mensagem escrita na rede social Twitter, Trump afirmou que "o secretário de Estado Mike Pompeo está a voar para regressar aos Estados Unidos com três maravilhosos senhores que todos têm pressa em reencontrar".

Kim Dong-Chul, um empresário e pastor de cerca de 60 anos, Kim Hak-Song e Kim Sang-Duk, também conhecido como Tony Kim, são esperados ao final da tarde de hoje, na base de Andrews.

"Eles parecem estar de boa saúde", escreveu o Presidente dos Estados Unidos, afirmando que estará na base aérea norte-americana para "os receber", com muita "excitação".

Kim Dong-Chul foi condenado, em abril de 2016, na Coreia do Norte, a dez anos de trabalhos forçados, após ter sido detido no ano anterior por subversão e espionagem.

Kim Hak-Song e Kim Sang-Duk trabalhavam para a Universidade de Ciências e Tecnologia de Pyongyang quando foram detidos, no ano passado, por “atos hostis”.

Donald Trump acrescentou que Mike Pompeo teve "um bom encontro" com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para finalizar os detalhes para a cimeira histórica entre os dois Presidentes.

O Presidente norte-americano salientou que Pompeo acertou com Kim Jong-un a data e o local para a cimeira, mas Trump não revelou quaisquer pormenores.

Pompeo viajou pela segunda vez este ano para a Coreia do Norte.

A visita realizou-se depois da histórica cimeira intercoreana e antes do encontro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, para debater a desnuclearização da península, que deverá realizar-se em meados de junho, em Singapura.