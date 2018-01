Coreia do Norte assegura que estará presente nas conversações com Seul

“O Norte informou que vai enviar uma delegação artística no domingo”, disse hoje o Ministério da Unificação sul-coreano, indicando que a realização desta reunião estava inicialmente prevista para hoje. Esta garantia de Pyongyang acontece algumas horas depois da Coreia do Sul ter instado o regime norte-coreano a explicar as razões por que tinha suspendido a decisão de enviar uma delegação para preparar os eventos culturais. “Enviámos uma mensagem por fax ao Norte (…) exigindo uma explicação”, declarou hoje à imprensa o ministro sul-coreano da Unificação, Cho Myung-Gyon. A Coreia do Norte informou na sexta-feira a Coreia do Sul que tinha decidido suspender a visita de uma delegação artística para preparar os eventos culturais previstos à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ser realizados em PyeongChang entre 09 de fevereiro e 25 de fevereiro. A delegação artística, composta por sete pessoas, será chefiada por Hyon Song-Wol, líder de um grupo pop norte-coreano feminino. Hyong Song-Wol, que é conhecida por ser uma ex-namorada do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, será a primeira figura pública do Norte a visitar o Sul nos últimos quatro anos. A Coreia do Norte aceitou na semana passada participar nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, que fica cerca de 80 quilómetros a sul da zona desmilitarizada, que divide a península coreana. O acordo entre Pyongyang e Seul, que estão tecnicamente em guerra há mais de 65 anos, para as Olimpíadas de Inverno foi possível depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter levantado a possibilidade, durante a sua mensagem de Ano Novo, de a Coreia do Norte enviar uma delegação à competição. Este acordo também marcou o restabelecimento da comunicação entre as duas Coreias, algo que não acontecia desde 2016, e representa um apaziguamento do clima de tensão dos últimos meses suscitado pelos diversos testes de mísseis balísticos e pelo programa nuclear de Pyongyang. Um grupo de 22 atletas norte-coreanos vão competir nos Jogos Olímpicos de Inverno em cinco modalidades desportivas e as equipas das duas Coreias vão desfilar juntas na cerimónia de abertura, sob uma bandeira unificada. Também vai existir uma equipa feminina conjunta de hóquei no gelo, composta por atletas das duas Coreias.