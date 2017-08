Coreia do Norte ameaça afundar todo o território dos Estados Unidos

A Coreia do Norte ameaçou "afundar todo o território" dos Estados Unidos, caso a administração de Donald Trump tente invadir o país asiático, no âmbito das tensões permanentes entre as duas partes.





O regime de Kim Jong-un lançou a ameaça através dos meios oficiais, fazendo-a coincidir com o Dia Nacional do Exército Naval e depois de ter avançado, no sábado, com um mais um teste de misseis balísticos de curto alcance.

"As invencíveis forças navais (norte-coreanas) estão unidas na sua determinação de afundar a totalidade dos Estados Unidos, se esse país trouxer nuvens de guerra ou de agressão ao nosso território", segundo um texto publicado no jornal Rodong Sinmun, por ocasião da celebração dos 68 anos do ramo naval do exército.

No diário oficial do Partido dos Trabalhadores também se lê que o país "é agora capaz de apunhalar as costas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos com o punhal da destruição quando o desejar", graças à tecnologia de misseis balísticos lançados a partir de submarinos, testada em abril do ano passado.

O último teste norte-coreano de misseis aconteceu no sábado, quando Pyongyang lançou três projeteis balísticos de curto alcance no mar do Japão, depois de um mês de silêncio balístico e depois de uma escalada de tensão entre os dois países.