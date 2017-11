'Coração Negro' estreia na Madalena do Pico

O Auditório da Madalena acolhe este sábado, pelas 21h30, a estreia do filme 'Coração Negro', uma longa-metragem totalmente gravada no Pico e que conquistou já milhares de cinéfilos em todo o mundo.

Realizado pela cineasta açoriana Rosa Coutinho Cabral, 'Coração Negro' conta a história de um casal que constrói uma casa na ilha do Pico. À medida que avança a construção, a relação destrói-se, sendo esta contradição a base da estrutura do filme, que se estreou em maio, no Festival IndieLisboa, e já conquistou diversos prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o Melhor Argumento, no ARFF Internacional Film Festival (Holanda) e a Melhor Música, no MED Film Festival (Itália).

Com a interpretação de Maria Galhardo, João Cabral e Miguel Borges, o filme foi ainda distinguido na Califórnia, pela interpretação das personagens principais, merecendo o galardão de melhor ator e melhor atriz dramáticos, no Best Actor Film Festival, informa uma nota de imprensa