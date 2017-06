Cooperativa Frutaçor critica SREA e nega desperdício de fruta, é a manchete do Açoriano Oriental de hoje. Organização afirma que dados do Inquérito à Fruticultura 2016, apresentados pelo Serviço Regional de Estatística,



Marcelo apela ao “bom senso” na discussão sobre a Base das Lajes, é o título de destaque para foto de capa.

Atribuídas 30 insígnias autonómicas no Dia da Região, Subsídio às passagens aéreas vai ser avaliado, Greve na SATA levou ao cancelamento de 42 voos e Filipe Oliveira foi o mais rápido no prólogo do GPLiberty Seguros, são outros títulos de capa