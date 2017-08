Cooperativa Coviran abre quatro novos supermercados em Portugal

Com estas quatro novas aberturas, que se realizaram entre julho e agosto, a cooperativa espanhola Coviran "soma já 748 metros quadrados de sala de vendas em Portugal", refere grupo em comunicado.

A Coviran afirma que ocupa a terceira posição no 'ranking' da distribuição em Portugal por número de estabelecimentos, que representam 2,15% no setor, sendo que fechou o exercício do ano passado com 330 supermercados em todo o território português, incluindo lojas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A Coviran é uma empresa de distribuição alimentar constituída por 3.300 supermercados e 2.775 sócios retalhistas independentes deste setor e emprega 14.926 trabalhadores, dos quais mais de 1.600 em Portugal.