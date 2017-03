Convento dos Franciscanos é palco de espetáculo

O Convento dos Franciscanos, na Lagoa, vai ser palco no sábado do espetáculo "Prismas de Sons, Palavras Ditas", promovido pelo município, que conta com a presença de vários artistas.



Segundo uma nota da Câmara da Lagoa, o evento conta com a presença de Sonasfly & Emanuel Paquete, Umbrella's Dream, Aurelino Costa, Jorge Delfim, Marisa Oliveira e Félix Medeiros. Pretende-se que esta iniciativa protagonize um "encontro de gerações, de saberes e de amor pela arte", criando uma "simbiose entre o dito e o cantado, entre o lírico e o sussurrado, em que nada deixará de ser dito e tudo ficará por dizer".