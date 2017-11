Convento dos Franciscanos acolhe exposição de patchwork açoriano

A iniciativa parte do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA) e tem como objetivo divulgar os trabalhos de patchwork desenvolvidos em várias ilhas açorianas, assim como fazer o público conhecer as diversas técnicas usadas neste género de artesanato.

Durante o período da exposição, o espaço dará ainda lugar a várias visitas de estudo e a workshops que contarão com a participação de vários artesãos lagoenses e de outros concelhos da ilha de São Miguel.

Entretanto, informa uma nota de imprensa, a exposição 'Retalhos – Uma Abordagem ao Patchwork Açoriano' terá uma pequena mostra no Festival de Artesanato dos Açores – PRENDA, que decorrerá de 23 a 26 de novembro, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada e, a partir de janeiro, na ilha Terceira, no Museu de Angra do Heroísmo.

Patchwork, recorde-se, é uma palavra de origem britânica e traduz o trabalho feito a partir de retalhos de tecidos, unidos por meio de várias técnicas e que, por sua vez, originam vários tipos de desenhos ou padrões.