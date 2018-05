Controle permite diminuir espécies invasoras nos Açores

O Governo Regional vê resultados "muito positivos" do controle que tem sido feito às espécies invasoras no arquipélago, que têm vindo consequentemente a diminuir.

“As boas práticas florestais, nomeadamente a gestão cuidada dos sobrantes dos cortes das matas, o controlo das invasoras antes da plantação, a realização de manutenções mais profundas, como o arranque de plantas, são determinantes no sucesso das ações para diminuição das invasoras”, frisou, esta quinta-feira, Anabela Isidoro, citada por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).





A diretora regional dos Recursos Florestais, falava nas Canárias, à margem das Jornadas de Espécies Exóticas Invasoras, onde foram apresentados os resultados alcançados nos Açores ao nível da investigação desenvolvida e das práticas de gestão implementadas na floresta, nomeadamente no controle da 'Gunnera tinctoria' (gigante), do 'Pittosporum undulatum' (incenso) e do 'Hedychium gardnerianum' (conteira).



Estas jornadas de trabalho, prossegue a mesma nota do GACS, "juntam técnicos para discutir e encontrar soluções para problemas comuns à região da Macaronésia, são dedicadas à problemática comum das espécies com caráter invasor.





Anabela Isidoro adiantou que ficou definido que as próximas Jornadas Florestais da Macaronésia se vão realizar em março de 2019, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, o arquipélago mais austral da Macaronésia.