Contratação de meios aéreos para fazer face aos fogos completa na próxima semana

Em declarações aos jornalistas em Cinfães, no distrito de Viseu, durante o exercício Montemuro 18, Eduardo Cabrita disse que, neste momento, estão “42 meios aéreos contratados, dos 50”. “Concluiremos o processo de contratação dos últimos oito durante a próxima semana, de modo que, em junho, todos eles estejam à disposição dos portugueses”, referiu. Neste momento, segundo o ministro, estão “a operar meios aéreos com uma disponibilidade para todo o ano”. O governante referia-se aos helicópteros que intervieram na sexta-feira, “por exemplo, em 17 operações diferentes, que têm participado em ações ao longo de toda a semana”, correspondendo “a um tipo de reforço de meios que nunca existiu, que estará disponível de janeiro a dezembro”. “Relativamente àqueles que devem estar disponíveis na época previsivelmente mais crítica, neste momento 42 estão contratados”, sublinhou o ministro. Eduardo Cabrita disse que, atualmente, estão operacionais “mais meios aéreos do que alguma vez aconteceu”. “Temos sobretudo funcionalidades na resposta aérea por helicóptero, que estará à disposição do sistema de maio até dezembro de 2019”, acrescentou.