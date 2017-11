Contos da Europa chegam à Biblioteca de Angra do Heroísmo

Esta quinta-feira, pelas 21h00, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luis da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, vai receber um serão de contos, que terão a narração de Valter Peres.

A sessão está inserida na iniciativa 'Conta-me outros Contos – Sortido de Histórias da Europa' e, por isso, Valter Peres - responsável pela dinamização deste projeto nas nove ilhas do arquipélago – vai estar a narrar contos tradicionais europeus.

Em outubro e novembro, o ator e contador de histórias levou o projeto às ilhas do Pico, Terceira, São Miguel e Santa Maria, onde se realizaram cerca de três dezenas de sessões.

Entretanto, informa uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), as sessões nas restantes ilhas dos Açores serão realizadas em 2018 e, tal como esta, estarão abertas a todos os interessados.

Esta semana, também naquela Biblioteca, realizam-se seis sessões intergeracionais, que têm lugar hoje, terça e quarta-feira, destinadas a alunos do 2.º e do 3.º ano do 1.º Ciclo e a utentes dos centros de dia e lares da 3.ª idade.