Consumo de combustíveis em Portugal sobe 1,4% em 2016 face a 2015

O consumo de combustíveis em Portugal aumentou 1,4% em 2016 face ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da procura na aviação, enquanto gasóleo e gasolina registaram quedas, divulgou hoje a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC).



Em dezembro de 2016, o consumo de combustíveis (gasolina, gasóleo, para aviões e outros) diminuiu 0,7% face ao mês homólogo de 2015. No entanto, se se comparar o conjunto do ano passado com 2015, o consumo aumentou 1,4%.

"Analisando individualmente cada produto, o 'Jet' [combustíveis para aviação] foi o único combustível a registar um aumento percentual, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2015, de 17%. A gasolina e o gasóleo registaram uma diminuição de 6,4% e 3,2%, respetivamente. A categoria 'outros' registou igualmente uma descida de 3,8% face ao mesmo período", adianta a ENMC.

De acordo com os dados publicados pela ENMC, foram consumidos em 2016 mais de 7,8 milhões de toneladas de combustíveis, dos quais cerca de 4,7 milhões de toneladas dizem respeito ao consumo do gasóleo, cerca de um milhão ao consumo de gasolina, 1,2 milhões ao consumo de ‘jet’ e 800 mil ao consumo de outros combustíveis.

No ano anterior, o consumo de combustíveis superou 7,7 milhões de toneladas: cerca de 4,7 milhões de toneladas de gasóleo, 1,1 milhões de toneladas de 'jet', um milhão de toneladas no consumo de gasolina e cerca de 790 mil toneladas consumidas de outros combustíveis.