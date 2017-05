Cônsul-Geral de Angola em Lisboa de visita a São Miguel

O Cônsul-Geral de Angola em Lisboa e respetiva delegação está de visita à ilha de São Miguel, onde reúne hoje, com a comunidade angolana.



O Cônsul-Geral de Angola em Lisboa e respetiva delegação está de visita à ilha de São Miguel, onde reúne hoje, pelas 18h00, com a comunidade angolana no Hotel Lince, em Ponta Delgada, tendo em vista a criação de uma associação representativa da comunidade angolana que reside e trabalha nos Açores.



Amanhã, o Cônsul-Geral de Angola em Lisboa reunirá às 11h00 com o Diretor Regional das Comunidades, Paulo Teves, e no sábado reservará uma parte do dia – entre as 10h00 e 15h00 - para a realização de atos consulares, como por exemplo a renovação de passaportes.