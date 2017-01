Conselho Regional da Agricultura reúne terça-feira em São Miguel

O Conselho Regional da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural dos Açores reúne terça-feira pela primeira vez na atual legislatura, na ilha de São Miguel, com a participação de 40 conselheiros, foi hoje anunciado.



A reunião, que vai decorrer no concelho de Vila Franca do Campo e será presidida pelo secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, vai analisar o Plano Anual Regional para 2017, o setor do leite, a diversificação agrícola, a revisão do POSEI e o PRORURAL+, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

O POSEI é um programa específico da União Europeia que existe desde 1992 destinado às regiões ultraperiféricas, como os Açores, e que visa compensar os sobrecustos e dificuldades de produção.

Em outubro, o anterior secretário regional da pasta, Luís Neto Viveiros, revelou que mais de 100 projetos de modernização de explorações agrícolas nos Açores foram aprovados com a entrada em vigor do programa de desenvolvimento rural – ProRural+, há menos de dois anos, num investimento de 11 milhões de euros.

No debate sobre a proposta do Programa do Governo Regional, em novembro no parlamento açoriano, o atual titular da pasta da Agricultura e Florestas, João Ponte, disse ser um imperativo acrescentar mais valor, receita e rendimento aos produtores de leite da região, a “mais importante fileira” da agropecuária do arquipélago.

Os Açores produzem mais de 30% do leite nacional e quase 50% do queijo.

Na ocasião o governante assegurou que o executivo regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, se compromete “a intensificar a defesa das especificidades do setor agrícola” junto da União Europeia, “para uma melhor adaptação das medidas da PAC [Política Agrícola Comum] às características e constrangimentos particulares da agricultura açoriana”, assim como à avaliação e atualização dos programas como o PRORURAL+ e POSEI.

O Conselho Regional da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural é um órgão de natureza consultiva que se destina a apoiar o titular da pasta da Agricultura e Florestas na formulação das linhas gerais de ação nos setores da competência do departamento que dirige, assegurando o diálogo e a cooperação com entidades e organizações de âmbito regional.

Além de elementos dos vários departamentos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, integram este Conselho representantes dos parceiros sociais, nomeadamente das organizações representativas dos agricultores açorianos e industriais do setor, Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, Universidade dos Açores e Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas.