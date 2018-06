Conselho de Disciplina da Federação multa Santa Clara em 6 mil euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu castigar o Santa Clara com uma multa no valor de 6210 euros, no caso dos Sub-23. Decisão foi tornada pública hoje.

Em causa estava a violação da obrigação dos clubes da II Liga de futebol em ter cinco jogadores Sub-23 no plantel e dois nas fichas de jogos. O União da Madeira apresentou queixa contra o Santa Clara por este ter violado a regra em três partidas (União da Madeira, Gil Vicente e Varzim), mas tanto a Comissão de Instrução da Liga Portuguesa de Futebol Português, como o Conselho de Disciplina da Federação, consideraram que o clube açoriano violou o direito de cuidar, pelo que puniram o Santa Clara com uma multa, ao invés da perda de pontos defendida pelos madeirenses.

Em comunicado publicado no site, o Santa Clara afirmou "reiterar a defesa pelos valores da justiça desportiva, aproveitando ainda para lamentar as campanhas insidiosas e falsas de clubes com história no futebol português que merecem o nosso respeito mas que não souberam respeitar o Santa Clara e os Açores. Assim, o Santa Clara e os Açores estarão representados na Primeira Liga do futebol português na próxima temporada".

Contactado pelo Açoriano Oriental, o União da Madeira ainda não expressou qualquer reação à decisão federativo.