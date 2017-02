Conselho Administrativo do Fundopesca convocado para 9 de fevereiro

De acordo com nota do Gacs, o Conselho Administrativo do Fundopesca é um órgão consultivo em que têm assento representantes dos pescadores, dos armadores, da Lotaçor e das secretarias regionais da Solidariedade Social e do Mar, Ciência e Tecnologia.

O Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, vulgarmente designado por Fundopesca, foi criado em 2002 com o objetivo de atribuir uma compensação salarial aos pescadores açorianos quando, em determinadas situações previstas na lei, estejam condicionados no exercício da sua atividade.

É da competência do Conselho Administrativo avaliar e definir os critérios a observar aquando da ativação deste fundo.