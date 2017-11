Conflitos levam direção dos bombeiros a demitir-se

A desilusão da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, da Federação Agrícola dos Açores e da UGT-Açores em relação à proposta de Plano e Orçamento para o próximo ano é outro dos assuntos que está hoje desenvolvido no jornal, onde se noticia que Vasco Cordeiro admite que acordo com os EUA deve ser revisto se não houver compromisso com o Centro de Segurança Atlântica nas Lajes.

O alerta para a necessidade de preservar os arquivos dos jornais regionais, e a proposta do BE/Açores de fazer a reposição salarial da Função Pública num ano são também destaque de capa.

O Desporto chama à primeira a derrota na secretaria do clube de Rabo de Peixe e o desejo de Bruno Tavares de competir com uma viatura R2 no Campeonato de ralis dos Açores em 2018.