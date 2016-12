Confiança dos consumidores volta a subir em dezembro na zona euro e na UE

A confiança dos consumidores voltou a crescer "de forma vincada" em dezembro tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia, embora permaneça em terreno negativo em ambos os casos, divulgou a Comissão Europeia.



De acordo com a Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, no último mês do ano, a confiança dos consumidores subiu 1,1 pontos no espaço da moeda única, fixando-se agora nos -5,1, e 1,2 pontos no conjunto dos 28 Estados-membros, para os -4,6 pontos.

Em novembro, a confiança dos consumidores já crescera 1,9 pontos na zona euro e 0,7 na UE.