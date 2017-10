Conferência sobre Autonomia e Democracia com a presença de todos os partidos

A conferência inicial, que se realiza a 24 de outubro, às 21 horas, no Hotel Açores Atlântico, em Ponta Delgada, vai abordar o papel da atividade política no desenvolvimento dos Açores, tendo como oradores principais Jaime Gama, ex-presidente da Assembleia da República, e Carlos Amaral, professor da Universidade dos Açores, revelou o partido em nota enviada à comunicação social.





Na conferência está também previsto um momento com intervenções dos partidos com assento na Assembleia Legislativa dos Açores, que conta com a participação de Francisco Coelho (PS), João Bruto da Costa (PSD), Graça Silveira (CDS-PP), Zuraida Soares (BE), Paulo Valadão (PCP) e Paulo Estevão (PPM).





O ciclo de conferências “Autonomia e Democracia – Os Açores de Hoje”, que se prolonga até outubro de 2018, contará com a participação de personalidades dos vários quadrantes políticos, do mundo laboral, do meio empresarial e dos meios de comunicação.





Segundo o presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, “mais de quatro décadas após a implantação do sistema autonómico, justifica-se inteiramente desenvolver uma reflexão sobre o momento atual da Autonomia e a forma como os Açores e os açorianos estão a viver a Democracia”.





As reflexões e contributos das personalidades intervenientes no ciclo de conferências “Autonomia e Democracia – Os Açores de Hoje” serão reunidos em livro, “com a finalidade de criar um documento que pontue na História o momento que vivemos presentemente nos Açores”.