O Museu Militar dos Açores, no Forte de São Brás, em Ponta Delgada, recebe quinta-feira a conferência internacional sobre "A Grande Guerra e os Açores: Da estratégia naval à guerra das trincheiras".



Uma nota da autarquia de Ponta Delgada adianta que a conferência é organizada pelo Instituto de História Contemporânea (IHC) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, numa iniciativa da autarquia, no âmbito das comemorações dos 100 anos do bombardeamento alemão a Ponta Delgada, durante a I Grande Guerra Mundial (4 de julho de 1917).

A conferência, realizada em parceria com o Comando da Zona Militar dos Açores, vai analisar, nomeadamente, a relação do Atlântico, com particular ênfase nos Açores, no complexo apoio logístico aos beligerantes, bem como valorizar a memória dos atuantes e o património material e imaterial, no ano em que se evoca o bombardeamento da principal cidade açoriana e a criação de uma base naval estrangeira no seu território, acrescenta.