Conferência em Angra aprofunda a relação histórica dos Açores com a Maçonaria

No âmbito da celebração dos 300 anos da Maçonaria, o Salão Nobre dos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo acolhe esta sexta-feira, pelas 21h00, uma conferência proferida pelo historiador António Lopes, intitulada “Os Açores na História da Maçonaria Portuguesa”.

Com esta conferência, dá conta uma nota informativa municipal, o seu autor propõe-se refletir sobre as causas do "aparecimento da Maçonaria nos Açores, sobre o seu desenvolvimento, nomeadamente o nascimento das muitas lojas que até hoje existiram e por fim, na sua contextualização social e política, passando em revista a Constituição de 1822, as lutas entre liberais e absolutistas, as divisões no campo liberal e a formação de lojas maçónicas conotadas com diferentes visões políticas, o período pós-regeneração, o final do regime monárquico, a República e a ditadura".

Ao mesmo tempo, prossegue a mesma nota de imprensa, "o autor pretende situar a Maçonaria na sociedade açoriana, caracterizando-a nas diferentes ilhas".

A iniciativa parte do Grande Oriente Lusitano – Maçonaria Portuguesa e é realizada em colaboração com o município angrense.