Conferência com Jaime Gama em direto no site do Açoriano Oriental

A primeira conferência organizada em 2017 pelo Açoriano Oriental realiza-se esta quinta-feira em Angra do Heroísmo e tem como orador Jaime Gama e pode ser seguida em direto no site do jornal.



O Açoriano Oriental arranca esta quinta-feira com a edição de 2017 do ciclo de conferências Açoriano Oriental que, este ano, vai iniciar-se em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, com uma palestra da responsabilidade de Jaime Gama.

Intitulada “Os Grandes Desafios da União Europeia”, a conferência está agendada para amanhã no Terceira Mar Hotel, sendo como é habitual antecedida por um almoço.

Jaime Gama é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Político, foi ainda professor do ensino secundário e universitário, e jornalista.

Foi presidente da Assembleia da República e membro por inerência do Conselho de Estado entre 2005 e 2011, ministro da Administração Interna (1978); ministro dos Negócios Estrangeiros (1983-1985 e 1995-2002); ministro da Defesa Nacional (1999); ministro de Estado (1999-2002).

Foi eleito deputado desde 1975, pelos Açores, e, de 1983 a 2011, por Lisboa; presidente da Comissão dos Assuntos das Regiões Autónomas, na Assembleia Constituinte (1975-1976); presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros (1976-1978); presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional (1985-1991); presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus e Política Externa (2002-2005); e membro de várias delegações parlamentares internacionais.

Jaime Gama foi membro da ASP e fundador do Partido Socialista, integrou várias das suas direções nacionais até abril de 2011, foi líder do Grupo Parlamentar do PS (1991-1992 e 1993-1995) e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS (1976-1978).

A palestra, a proferir por Jaime Gama, inicia-se pelas 13h50, havendo depois um período para resposta a questões colocadas, por escrito, pelos presentes.

Este evento do ciclo de conferências do Açoriano Oriental, realizado em associação com a TSF - Rádio Açores, é apoiado pela PT Empresas, Santander Totta, Grupo Bensaude, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo e Azores Airlines.