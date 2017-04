Conferência Anual de Turismo na Madeira deverá contar com 900 participantes

A delegação da Madeira da Ordem dos Economistas revelou hoje que espera reunir 900 participantes na XI Conferência Anual de Turismo, que decorre no Funchal no dia 12 de maio, este ano subordinada ao tema das marcas no setor.



"As marcas, e neste particular as relacionadas com o turismo, constroem-se através do contributo de todos. É do somatório do que somos que podemos consolidar-nos enquanto marca e enquanto destino", disse o presidente da delegação regional da Ordem dos Economistas, André Barreto, durante a apresentação do evento.

O responsável salientou, por outro lado, que a XI Conferência Anual de Turismo, onde o número de participantes deverá ser semelhante ao do ano transato, vai trazer à Madeira oradores oriundos de "reputadas instituições e empresas", pelo que está confiante no sucesso da iniciativa.

"Os nomes que conseguimos confirmar asseguram-nos que o nível de conhecimento partilhado será elevado", disse.

Entre estes, contam-se Pedro Celeste (Universidade Católica Portuguesa), Fabíola Pereira (diretora da marketing da cadeia de hotéis madeirense Porto Bay) e Helder Pombinho (Youg & Rubicam).

A XI Conferência Anual de Turismo está dividida em três painéis, nomeadamente "A construção de uma marca", "Marcas no turismo" e "A evolução das marcas".